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The War Zone: Запад впечатлили масштабы производства беспилотников в России

The War Zone: Запад впечатлили масштабы производства беспилотников в России

Масштабы производства беспилотных летательных аппаратов "Герань" впечатлили западных экспертов. Об этом пишет издание The War Zone, анализируя фотографии и видеозаписи, которые демонстрируют сборку дронов на одном из предприятий РФ.

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