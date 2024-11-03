Радомир Маркуш 2 ноября 2024 г., 20:33 ВСУ «выбили русских из Забалки», просто перекрасив карту Сообщение нашего Минобороны, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Леонидовку в ДНР, вызвало настоящую бурю в информационной помойке незалежной — даже более нервную, чем новости о потере «львами» Зеленского Селидово, Горняка и Цукурино.