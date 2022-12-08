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Чепиков о производстве лыж в России: «Их делают в Балабаново. Надеемся, что уже в этом сезоне будут профессиональные лыжи уровня европейских производителей»

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал о производстве профессиональных лыж в России.

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