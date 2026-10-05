Движение поездов на МЦД-3 через Петровско-Разумовскую скорректировали до 8 октября

Если вы пользуетесь Ленинградским направлением ОЖД или третьим диаметром (МЦД-3), будьте внимательны: до 8 октября включительно, расписание поездов будет работать по скорректированному графику.
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