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  • Elshad Hasanov
    Во времена крушения структур, в любое время и любых развязках,                                                       ...Украинский посол:...
  • alik3456 Джексон
    Пантолоны как раз к морде.И в этом виновата...
  • федор
    Лучше бы ты выпердышь фашистский и воровка занималась осмотром промежностей !!!!! Ну дура ведь полная !!!! Ты хоть шт...И в этом виновата...
«У меня ещё есть полдня»: Трамп ответил на вопрос об урегулировании украинского

«У меня ещё есть полдня»: Трамп ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта за 24 часа Вступивший в должность накануне в 20:00 мск Дональд Трамп завершил первый свой рабочий день.

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