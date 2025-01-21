«У меня ещё есть полдня»: Трамп ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта за 24 часа Вступивший в должность накануне в 20:00 мск Дональд Трамп завершил первый свой рабочий день.
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«У меня ещё есть полдня»: Трамп ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта за 24 часа Вступивший в должность накануне в 20:00 мск Дональд Трамп завершил первый свой рабочий день.
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