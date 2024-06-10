Национальный парк Бадлендс: удивительное путешествие в Южную Дакоту

<p>Исследуйте красоту и удивительные пейзажи национального парка Бэдлендс в Южной Дакоте. Это место, где скальные образования, окаменелости и прерии сливаются вместе, чтобы создать удивительное доисторическое чудо.
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