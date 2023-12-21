Джейми Маррей стал директором турнира в Queen’s Club

Бывшая первая ракетка мира в паре Джейми Маррей стал директором турнира ATP 500 в Queen’s Club. У него уже есть подобный опыт: он участвовал в организации «Челленджера» в Глазго, проходившем до пандемии, и выставочного турнира «Битва британцев».