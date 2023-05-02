Воздушная тревога прозвучала в Сумской и Черниговской областях Украины

На Украине во вторник утром сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской и Черниговской областях, на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.
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