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Воздушная тревога прозвучала в Сумской и Черниговской областях Украины

Воздушная тревога прозвучала в Сумской и Черниговской областях Украины

На Украине во вторник утром сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской и Черниговской областях, на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

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