"Лапки пачкать не буду": рысь-чистюлю сняли в калужском заповеднике

У рыси из "Калужских засек" свои правила прогулок: никаких грязных лап и лишних купаний! Фотоловушка заповедника запечатлела, как дикая кошка идёт по лесной тропе, замечает огромную лужу и предусмотрительно обходит её стороной.
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