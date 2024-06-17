Представители УМВД России по Приморскому краю обсудили вопросы сотрудничества с представителем Министерства общественной безопасности КНР

Во Владивостоке проведена рабочая встреча руководителей полиции Управления МВД России по Приморскому краю с представителем Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики при Генеральном консульстве господином Сюй Пэйшэном по вопросам сотрудничества между правоохранительными органами России и Китая в противодействии преступности.
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