Представители УМВД России по Приморскому краю обсудили вопросы сотрудничества с представителем Министерства общественной безопасности КНР

Во Владивостоке проведена рабочая встреча руководителей полиции Управления МВД России по Приморскому краю с представителем Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики при Генеральном консульстве господином Сюй Пэйшэном по вопросам сотрудничества между правоохранительными органами России и Китая в противодействии преступности.