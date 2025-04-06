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Газета.ру

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Госдуме предложат 7 августа признать применение ИИ отягчающим обстоятельством

Госдуме предложат 7 августа признать применение ИИ отягчающим обстоятельством

Депутаты от фракции "Справедливая Россия - За правду" 7 апреля внесут в Госдуму законопроект, по которому использование искусственного интеллекта (ИИ) в уголовных преступлениях будет отягчающим обстоятельством, передает РИА Новости.

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