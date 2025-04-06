Госдуме предложат 7 августа признать применение ИИ отягчающим обстоятельством

Депутаты от фракции "Справедливая Россия - За правду" 7 апреля внесут в Госдуму законопроект, по которому использование искусственного интеллекта (ИИ) в уголовных преступлениях будет отягчающим обстоятельством, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии