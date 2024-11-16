ТАСС: в РФ запретят автоматически добавлять услуги при покупке авиабилетов

Правительственная комиссия одобрила законопроект Роспотребнадзора о запрете на автоматическое добавление дополнительных услуг при покупке авиа- и ж/д билетов, передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии