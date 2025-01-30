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Вся правда о сыре: чем опасен и полезен, как распознать подделку и другое

Вся правда о сыре: чем опасен и полезен, как распознать подделку и другое

Пресс-служба ПНИПУ подготовила материал, где преподаватели кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха рассказывают, что такое сыр и почему в нем появляются дырочки, какие его виды не содержат лактозу и помогают бороться с диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и даже раком, из чего складывается стоимость и как не нарваться на имитацию, почему некоторые не плавятся в микроволновке, как копченый и плавленый сыр незаметно воруют наше здоровье, и как на него влияет благородная плесень.

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