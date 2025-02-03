Рейтинг ATP. Ковачевич поднялся на 27 строчек, Бублик выпал из топ-40

Прошлогодний чемпион Александр Бублик выпал из топ-40. PIF ATP Rankings Положение на 3 февраля 2025 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 11830 2 (2) Александр Зверев (Германия) 8135 3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7010 4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5050 5 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4160 6 (6) Новак Джокович (Сербия) 3900 7 (7) Даниил Медведев (Россия) 3780 8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3735 9 (9) Томми Пол (США) 3495 10 (10) Андрей Рублев (Россия) 3220 14 (12) Хольгер Руне (Дания) 2970 20 (20) Карен Хачанов (Россия) 2310 23 (23) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2005 49 (39) Александр Бублик (Казахстан) 1130 69 (68) Роман Сафиуллин (Россия) 823 75 (102) Александар Ковачевич (США) 748 82 (75) Александр Шевченко (Казахстан) 693 103 (105) Павел Котов (Россия) 572 109 (131) Йеспер де Йонг (Нидерланды) 560 .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии