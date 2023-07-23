"Не любишь Россию - сдавай паспорт!" Цузые детишки подросли и творят беспредел, не ведая страха. Дума рассмотрит суровый закон.
Лишать гражданства будут не только отцов, но и детей
Комментарии
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Вера Пушина
Опять думают через одно место, хотя все как всегда…..
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5 час.
Александр Ткаченко
Чурка чурку не обидит, это раз, а во вторых там не церемонятся и за наглость по наглой чёрной морде враз дают. Это у нас убогих не обижают.
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5 час.
НК
Наталья Климова
Одна и таже фраза на всех обсуждениях,вы реально не существуете?Или заказная провокация?
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3 час.
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