Когда платить за разбитый в магазине товар: Пояснения эксперта

Эксперт объяснил, в каких случаях нужно платить за разбитый в магазине товар.Председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов объяснил, когда обычному покупателю нужно платить за разбитый в магазине товар, а когда – нет.
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