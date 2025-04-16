Когда платить за разбитый в магазине товар: Пояснения эксперта

Эксперт объяснил, в каких случаях нужно платить за разбитый в магазине товар.Председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов объяснил, когда обычному покупателю нужно платить за разбитый в магазине товар, а когда – нет.