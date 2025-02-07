Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ прохладнее Прогнозируется от -8℃ до -3℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ -7℃ 22 ☂️ 4% • 05:00: ☁️ -8℃ 16 ☂️ 3% • 08:00: ☁️ -8℃ 16 ☂️ 2% • 11:00: ️ -5℃ 16 ☂️ 2% • 14:00: ☀️️ -3℃ 16 ☂️ 2% • 17:00: ️ -5℃ 16 ☂️ 2% • 20:00: ️ -8℃ 16 ☂️ 2% • 23:00: ⛅️ -8℃ 16 ☂️ 2% Небо в Донецке практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение.