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Донецкая группа новостей

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  • чак
    Дать задание бомжам за вознаграждение и принесут не два трупа.Следователи до си...
  • Василиса Иванова
    ???Донецкая группа н...
  • Игорь Васиков
    Москалькову отправить туда в составе комисси по расследованию преступлений. А потом заново заслушать её доклад. Может...В Судже была школ...

Добрый вечер!

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ прохладнее Прогнозируется от -8℃ до -3℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ -7℃ 22 ☂️ 4% • 05:00: ☁️ -8℃ 16 ☂️ 3% • 08:00: ☁️ -8℃ 16 ☂️ 2% • 11:00: ️ -5℃ 16 ☂️ 2% • 14:00: ☀️️ -3℃ 16 ☂️ 2% • 17:00: ️ -5℃ 16 ☂️ 2% • 20:00: ️ -8℃ 16 ☂️ 2% • 23:00: ⛅️ -8℃ 16 ☂️ 2% Небо в Донецке практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение.

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