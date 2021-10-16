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Челябинцы жалуются, что не могут получить медотвод от «ковидной» прививки

Челябинцы жалуются, что не могут получить медотвод от «ковидной» прививки

Врачи отвечают: противопоказаний крайне мало. «Плач Ярославны» стоит в соцсетях. Противники вакцинации выдумывают себе поводы отказаться от обязательной прививки.

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