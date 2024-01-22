«Не думаю о последствиях»: Николь Кидман ошеломила публику откровенным нарядом

Звезда равнодушна к мнению критиков Николь Кидман Кадр из фильма 56-летняя звезда Голливуда Николь Кидман осмелилась обнажить свои прелести, надев очень откровенное платье на премьере сериала «Экспаты» в Нью-Йорке, пишет Daily Mail и публикует соответствующие фото.