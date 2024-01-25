Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили заявить о претензиях на египетские пирамиды и Колизей Ирэн ОрлонскаяВладимир Константинов, глава крымского правительства, выразил свое неодобрение по поводу недавнего указа президента Украины Владимира Зеленского, которым определяются исторически населенные украинцами территории Российской Федерации.
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