Юрий Кот "Привет, брат. Как же задолбала эта война. Эти титульные нацисты, эта славаукраине, это быдлячее рогулье в нашем с тобой родном русском Киеве.
Весточка из Киева. Концлагерь Украина
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Что совершенно верно в этой статье, так утверждение об Украинском флаге! Это сочетание цветов оказывает очень депрессивное влияние на психику большинства людей, а не только украинцев!
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1 час.
mark bromberg
Этот пасквиль образчик агитлистка фабрики троллей.Фашисткий слив.Мерзопакостная грязь
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25 мин.
mark bromberg
А вас не беспокоит то,что происходит с Россией.Она реально стала 3им рейхом
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23 мин.
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