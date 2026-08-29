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Русская весна

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Биолог назвал самое опасное для человека комнатное растение

Биолог назвал самое опасное для человека комнатное растение

Диффенбахия является одним из самых опасных комнатных растений, контакт с которым может вызвать у человека отёк гортани, сообщил  биолог Дмитрий Сафонов.

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