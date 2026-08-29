Биолог назвал самое опасное для человека комнатное растение

Диффенбахия является одним из самых опасных комнатных растений, контакт с которым может вызвать у человека отёк гортани, сообщил биолог Дмитрий Сафонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На главу Fire Poi...
- НАТО ответило на ...
- ТС НАТО ответило на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым