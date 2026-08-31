ЦБ решил изменить начало действия новой ключевой ставки

Банк России изменит начало действия новой ключевой ставки после заседаний с понедельника на среду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.
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