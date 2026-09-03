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Русская весна

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Готовил теракт в Крыму: ФСБ задержала предателя (ВИДЕО)

Готовил теракт в Крыму: ФСБ задержала предателя (ВИДЕО)

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в подготовке теракта на объекте Минобороны. По данным ведомства, гражданин России 1992 года рождения установил связь с сотрудником ГУР Украины и собирал сведения о дислокации российских военных объектов.

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