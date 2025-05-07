Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на гидроэлектростанцию в Кашмире

Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на гидроэлектростанцию (ГЭС) "Нилум-Джелум" в Кашмире. Об этом сообщил телеканал Samaa со ссылкой на заявление гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
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