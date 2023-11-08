Более 40 тысяч зрителей уже посмотрели шоу Гии Эрадзе "Пять континентов" в Тульском цирке

В Тульском цирке продолжается кругосветное путешествие. Жители оружейной столицы и туристы все еще могут увидеть шоу "Пять континентов", созданное продюсерским центром Гии Эрадзе совместно с Росгосцирком.
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