В Санкт-Петербурге с 5 марта откроют дополнительные слоты для заключения брака

Подать заявление можно через «Госуслуги» и в ЗАГСе В Санкт-Петербурге откроются дополнительные временные слоты для заключения брака с мая по сентябрь 2025 года в отделах-дворцах Пушкинского и Петродворцового районов.
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