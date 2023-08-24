Спички - не игрушка

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Первые страницы мировых СМИ. Ажиотаж, как будто упал минимум самолёт Байдена со всем G7 на борту

Первые страницы мировых СМИ. Ажиотаж, как будто упал минимум самолёт Байдена со всем G7 на борту

Просто хочу напомнить что нам готовят патриотический майдан, считайте меня параноиком, можете считать меня параноиком конечно.

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Комментарии
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Вик Норд
Злорадствовать,как некоторые,и плясать на костях,не собираюсь,хотя РЕЗКО отрицательно относился к Пригожину,любое убийство,преступление(и кое-кто за это ТОЖЕ ответит),жалко всех погибших,земля им пухом! Версии относящиеся к российскому следу отметаю,по принципу,ищи кому выгодно,а тут как раз,целая очередь(и России там нет),кому Пригожин поперёк горла,и кто на него зуб точил,неважно КТО из них,но точняк напрашивается ВНУТРЕННЕЕ предательство охраны,если конечно всё таки не подтвердится(пусть уже маловероятная версия),технической неисправности.
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