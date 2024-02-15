Под новые санкции ЕС и США против РФ попадут сотни человек, узнал Reuters

США, Евросоюз и другие западные страны обсудили новые санкции против России на встрече в Брюсселе. Высокопоставленный американский чиновник рассказал Reuters, что в преддверии двухлетней годовщины начала специальной военной операции Вашингтон и его союзники готовы отметиться «жесткими» ограничительными мерами.