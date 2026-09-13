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Внезапным героем «Спартака» стал защитник, которого жестко критиковали: теперь Денисов вернется в старт?

Внезапным героем «Спартака» стал защитник, которого жестко критиковали: теперь Денисов вернется в старт?

Отличное выступление!«Спартак» разгромил «Ростов» (3:0) в восьмом туре РПЛ и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице.

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