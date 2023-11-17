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Своими руками

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Мастер советской закалки рассказал, что делать, если машинка пропускает стежки

Мастер советской закалки рассказал, что делать, если машинка пропускает стежки

Заметили, что при работе швейная машинка стала пропускать стежки и в целом некачественно шить? Предлагаем вам решить эту проблему самостоятельно, не обращаясь в ремонт.

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Комментарии
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Елена Стельмах
Спасибо мастеру за совет! Редко кто нынче прямо и кратко рассказывает об устранении неполадок. Обычно устраивают тайну из этого и боятся слово сказать бесплатно...Про назначение этого технологического отверстия не знала. Обычно,при обнаружении пропуска строчки, в первую очередь чищу платформу и гнездо челнока от грязи,затем меняю нитки, и в последнюю очередь меняю иглу.До передвижения игловодителя дело не доходило.
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