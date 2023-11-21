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Разин о 4:1 с «Сибирью»: «Неоднозначная победа. Два очка, как говорится, не пахнут, но играли в несвойственный нам хоккей»

«Неоднозначная победа. Два очка, как говорится, не пахнут, но играли в несвойственный нам хоккей. Особенно во втором периоде: атака сюда, атака туда.

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