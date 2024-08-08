Ученые узнали способ удлинить жизнь, сохранив при этом бодрость. Пока мышам

Метод лечения, которое может продлить жизнь и сохранить при этом бодрость до самого конца, продемонстрировали (пока на мышах) исследователи из Университета Коннектикута (UConn), 5 августа сообщает пресс-служба университета.
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