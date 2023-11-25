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Двое погибли в ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем под Саратовом

Двое погибли в ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем под Саратовом

Два грузовых автомобиля и легковушка столкнулись на трассе в Саратовской области утром 25 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин.

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