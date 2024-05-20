США угрожают Международному уголовному суду введением санкций

ВАШИНГТОН, 20 мая, ФедералПресс. Конгресс США рассматривает возможность принятия любых мер, вплоть до санкций, в случае если МУС одобрит выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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