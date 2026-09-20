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Корпоративные трудовые режимы Азии и Amazon: обратная сторона эффективности

Когда речь заходит о том, как устроена работа в крупнейших мировых компаниях, чаще всего вспоминают технологические прорывы, масштабные инвестиции и впечатляющие финансовые результаты.

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