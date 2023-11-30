Путин: Киссинджер выстроил линию выхода на важные договорённости СССР и США

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, о смерти которого стало известно 30 ноября, выстроил прагматичную линию, позволившую добиться разрядки напряжённости и выйти на важнейшие договорённости СССР и США.
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