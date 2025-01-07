Обновленная умная дверца для домашних животных Pawport дебютирует на выставке CES

Pawport, стартап в области зоотехнии, базирующийся в Фениксе, вернулся на выставку CES 2025, чтобы представить свою обновленную «умную» дверь для домашних животных, которая теперь имеет дополнительную внешнюю дверь для обеспечения безопасности.
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