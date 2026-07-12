Глава Минцифры РТ: в Татарстане модернизируют 215 сельских почтовых отделений

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин поздравил работников почтовой связи с Днем российской почты, отметив, что отрасль остается важнейшим каналом связи, особенно для жителей сельской местности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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