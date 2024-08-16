В Госдуме рассказали о разработке системы для борьбы с телефонными мошенниками

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что в России разрабатывается антифрод-система для борьбы с телефонными мошенниками на государственном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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