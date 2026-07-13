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Украине разрешат производство ракет на своей территории

Украине разрешат производство ракет на своей территории

Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракет SCALP. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих», передает РИА Новости.

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