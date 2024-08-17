Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Курский расчет Зе-режима не оправдался: русские продолжают наступление

Курский расчет Зе-режима не оправдался: русские продолжают наступление

Атака украинских сил на Курскую область не повлияла в целом на фронтовую ситуацию. Тем не менее украинские военные аналитики надеются, что это произойдет в ближайшей перспективе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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