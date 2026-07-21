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Регионы России

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Samsung начала тестирование прошивки One UI 8.5 для серии Galaxy S26

Samsung начала тестирование прошивки One UI 8.5 для серии Galaxy S26

Скриншоты подтвердили, что прошивка основана на Android 16 и использует загрузчик версии v4. Ожидается, что релиз обновления будет включать августовский пакет безопасности Android, исправления ошибок и улучшение общей стабильности системы.

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