Нестандартно повысят социальные выплаты с 1 января 2024 года: Кому сделают прибавку и в каком размере Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, с 1 января текущего года получатели социальных выплат ожидают проведение индексации.
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