Самарские спортсмены взяли 4 медали на этапах Кубка мира

Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов заняли первое место в мужских синхронных прыжках на батуте на этапе Кубка мира в итальянском Риччоне, который стал для них заключительным в сезоне 2026 года.
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