«Красная линия пересечена». Министр обороны Австрии оценила последствия разрешения ВСУ бить западным оружием по России

Глава МО Австрии Таннер: Запад перешел красную линию, разрешив ВСУ удары по РФ Министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что западные страны пересекли красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России из переданного ими оружия.
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