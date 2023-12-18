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И в чай, и в выпечку: чем заменить сахар?

Сахар можно смело назвать самым вредным продуктом. Но как полностью обойтись без него? Эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале рассказала о полезных сахарозаменителях — некоторые можно использовать даже для выпечки.

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