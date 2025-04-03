Ошибки в лечении или слабый иммунитет: почему мы часто болеем ОРВИ и гриппом

В межсезонье тысячи людей сталкиваются с одной и той же проблемой: ОРВИ и грипп. Кашель, насморк, высокая температура — эти симптомы заставляют нас задаваться вопросом: почему мы так часто болеем? фото: iStockphotoНачалась весна, и многие начали болеть простудными заболеваниями.
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