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Мировое обозрение

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«Это вообще элементарно»: Раскрыт способ уничтожения украинских мостов без риска для авиации

«Это вообще элементарно»: Раскрыт способ уничтожения украинских мостов без риска для авиации

Главное в тезисах: Тезис 1: Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что для быстрого уничтожения мостов на Украине российской авиации необходимо полное господство в воздухе, которого пока нет из-за сохранившейся у противника ПВО.

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