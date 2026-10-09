«Это вообще элементарно»: Раскрыт способ уничтожения украинских мостов без риска для авиации

Главное в тезисах: Тезис 1: Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что для быстрого уничтожения мостов на Украине российской авиации необходимо полное господство в воздухе, которого пока нет из-за сохранившейся у противника ПВО.