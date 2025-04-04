Politico: Россия согласилась на некоторые западные гарантии безопасности для Украины

Федор Родников Мне одному кажется,что этот Дмитриев человек Абрамовича,Вексельберга и проч. т.е партии капитуляции?

Алексей Горшков Чёрт его знает...Я помню - впервые засомневался в Стамбульских переговорах ЕЩЁ ДО ИХ ЗАВЕРШЕНИЯ - когда Абрамовича там увидел. И сейчас какой-то "тёмный тип", не политик, а "решала"!