Российская сторона заявила о «положительном результате» двухдневных переговоров с посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне.
Politico: Россия согласилась на некоторые западные гарантии безопасности для Украины
Комментарии
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Федор Родников
Мне одному кажется,что этот Дмитриев человек Абрамовича,Вексельберга и проч. т.е партии капитуляции?
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15 час.
Алексей Горшков
Чёрт его знает...Я помню - впервые засомневался в Стамбульских переговорах ЕЩЁ ДО ИХ ЗАВЕРШЕНИЯ - когда Абрамовича там увидел. И сейчас какой-то "тёмный тип", не политик, а "решала"!
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9 час.
vladimir vedenkin
В который раз на те же грабли ради олигархата и форбс-эмигрантов.
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9 час.
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