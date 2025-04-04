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Несекретные материалы

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Politico: Россия согласилась на некоторые западные гарантии безопасности для Украины

Politico: Россия согласилась на некоторые западные гарантии безопасности для Украины

Российская сторона заявила о «положительном результате» двухдневных переговоров с посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне.

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Комментарии
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Федор Родников
Мне одному кажется,что этот Дмитриев человек Абрамовича,Вексельберга и проч. т.е  партии капитуляции?
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15 час.
Алексей Горшков
Чёрт его знает...Я помню - впервые засомневался в Стамбульских переговорах ЕЩЁ ДО ИХ ЗАВЕРШЕНИЯ - когда Абрамовича там увидел. И сейчас какой-то &quot;тёмный тип&quot;, не политик, а &quot;решала&quot;!
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9 час.
vladimir vedenkin
В который раз на те же грабли ради олигархата и форбс-эмигрантов.
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9 час.
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